Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Schleiz (ots)

Mit über 1,3 Promille unterwegs war am Dienstagabend ein 49-Jähriger in Schleiz. Der Mann wurde in der Greizer Straße kontrolliert und nach dem Alkoholtest zur Blutprobenentnahme gebracht. Es wurde eine Anzeige erstattet, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

