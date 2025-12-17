LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Rudolstadt/Leutenberg (ots) - Am Dienstag, dem 16.12.2025, gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der L1099 zwischen Leutenberg und Gleima ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer verlor aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Zusätzlich entstand Sachschaden am Pkw. Am selben Tag, gegen 16:45 Uhr, kam es auch in ...

mehr