Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss am Steuer
Schleiz (ots)
Mit über 1,3 Promille unterwegs war am Dienstagabend ein 49-Jähriger in Schleiz. Der Mann wurde in der Greizer Straße kontrolliert und nach dem Alkoholtest zur Blutprobenentnahme gebracht. Es wurde eine Anzeige erstattet, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.
