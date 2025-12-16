Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt
Sonneberg (ots)
Am Montag, dem 15. Dezember 2025, kam es, gegen 07:30 Uhr, an der Kreuzung Bahnhofstraße/Köppelsdorfer Straße in Sonneberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec.
Die Pedelec-Fahrerin wollte fahrend einen Fußgängerüberweg überqueren, wurde dabei von einer Autofahrerin übersehen und erfasste. Die Radfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet.
