Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entfernen Gullydeckel - Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

Am Montag, dem 15.12.2025 gegen 19.30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass zwei dunkelgekleidete Personen in der Grabenstraße zwei Gullydeckel herausgehoben hatten. Dadurch entstanden gefährliche Öffnungen in der Fahrbahn, die ein erhebliches Risiko für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger darstellten.

Der Mitteiler und Zeuge des Vorfalls setzte die Deckel zwar wieder ein, dennoch handelt es sich um eine Straftat. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Meldungen bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0325584/2025 an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663/4310)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 16.12.2025 – 09:22

    LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Uhlstädt-Kirchhasel (ots) - Am Montag, den 15. Dezember 2025, kam es gegen 07:15 Uhr auf der Landstraße L2391 zwischen Clößwitz und Teichel zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw begegneten sich auf der Fahrbahn und streiften dabei mit ihren Außenspiegeln, die beschädigt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass einer der Fahrer mit über 0,6 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Gegen ihn wurde ein ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 19:42

    LPI-SLF: Vermisste 16-Jährige aus Pößneck aufgefunden

    Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots) - Die vermisste, schwangere 16-Jährige aus Pößneck (Meldung vom 14.12.2025) wurde wohlbehalten durch die Polizei aufgegriffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:23

    LPI-SLF: Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht

    Neustadt an der Orla (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt an der Orla, sodass nun Zeugen gesucht werden. Unbekannte hatte sich durch Aufhebeln einer Nebentür Zutritt zu dem freistehenden Bauernhaus in der Knauer Hauptstraße verschafft und anschließend mehrere Räume durchsucht. Die genaue Auflistung des Diebesgutes liegt noch nicht vor, jedoch entstand mutmaßlich ...

    mehr
