Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entfernen Gullydeckel - Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

Am Montag, dem 15.12.2025 gegen 19.30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass zwei dunkelgekleidete Personen in der Grabenstraße zwei Gullydeckel herausgehoben hatten. Dadurch entstanden gefährliche Öffnungen in der Fahrbahn, die ein erhebliches Risiko für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger darstellten.

Der Mitteiler und Zeuge des Vorfalls setzte die Deckel zwar wieder ein, dennoch handelt es sich um eine Straftat. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Meldungen bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0325584/2025 an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663/4310)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell