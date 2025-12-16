Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Montag, den 15. Dezember 2025, kam es gegen 07:15 Uhr auf der Landstraße L2391 zwischen Clößwitz und Teichel zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw begegneten sich auf der Fahrbahn und streiften dabei mit ihren Außenspiegeln, die beschädigt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass einer der Fahrer mit über 0,6 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Allgemein gilt:

- Ab einem Wert von 1,1 Promille gilt das Führen eines Kraftfahrzeugs als Straftat. - Schon deutlich geringere Werte können - insbesondere in Verbindung mit einem Unfall - strafrechtliche Konsequenzen haben.

Alkohol beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit bereits in kleinen Mengen und erhöht das Unfallrisiko erheblich. Fahren nach Alkoholkonsum ist niemals eine gute Idee. Wer Alkohol trinkt, sollte das Auto stehen lassen - denn Alkohol am Steuer zählt zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell