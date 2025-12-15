Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand an Regelschule

Rudolstadt (ots)

Am Montagmittag kam es im Schulgebäude der Regelschule am Bayreuther Platz zu einem Brand, wodurch eine Vielzahl von Feuerwehr- und Polizeikräften im Einsatz waren. Ein Unbekannter hatte den bisherigen Spuren zufolge einen Mülleimer im Dachgeschoss des Gebäudes in Brand gesetzt, sodass am Mülleimer selbst, Teppichboden sowie der Wand im Raum Beschädigungen entstanden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2000 Euro. Mehrere hundert Kinder wurden evakuiert und anschließend vorsorglich untersucht - jedoch dann direkt wieder aus der Behandlung entlassen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die KPI Saalfeld geführt und dauern an.

