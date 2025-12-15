Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung endet mit Platzwunde und weiteren Verletzungen

Rudolstadt/ Teichröda (ots)

Am Sonntag, dem 14.12.2025 gegen 01.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass er beobachtet habe, wie eine Person eine andere mit einer Flasche schlug.

Als die Polizeibeamten vor Ort waren, stellte sich der Sachverhalt laut den Zeugenaussagen wie folgt dar:

Ein 21-jähriger und ein 20-jähriger wollten eine Veranstaltung in Teichröda verlassen, als sie von zwei Männer beleidigt und verfolgt wurden. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während des Handgemenges, schlug eine Person dem 21-jährigen mit einer Flasche auf den Kopf. Der 21-jährige wurde dadurch verletzt und muste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 20-jährige erlitt ebenfalls Verletzungen im Gesicht. Durch Zeugen konnte einer der mutmaßlichen Täter identifiziert werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

