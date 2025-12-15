PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung endet mit Platzwunde und weiteren Verletzungen

Rudolstadt/ Teichröda (ots)

Am Sonntag, dem 14.12.2025 gegen 01.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass er beobachtet habe, wie eine Person eine andere mit einer Flasche schlug.

Als die Polizeibeamten vor Ort waren, stellte sich der Sachverhalt laut den Zeugenaussagen wie folgt dar:

Ein 21-jähriger und ein 20-jähriger wollten eine Veranstaltung in Teichröda verlassen, als sie von zwei Männer beleidigt und verfolgt wurden. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während des Handgemenges, schlug eine Person dem 21-jährigen mit einer Flasche auf den Kopf. Der 21-jährige wurde dadurch verletzt und muste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 20-jährige erlitt ebenfalls Verletzungen im Gesicht. Durch Zeugen konnte einer der mutmaßlichen Täter identifiziert werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:34

    LPI-SLF: Auffahrunfall - Kind leicht verletzt

    Saalfeld (ots) - Am Samstag, dem 13.12.2025 gegen 16.30 Uhr ereignete sich in der Pößnecker Straße in Saalfeld ein sogenannter Auffahrunfall, bei dem ein 9-jähriges Kind leicht verletzte wurde. Ein Pkw befuhr die Pößnecker Straße in Saalfeld und musste verkehrsbedingt anhalte. Dies bemerke eine nachfolgende Fahrerin zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf den vor ihr stehtenden Pkw auf. Bei dem Unfall wurde eine ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 13:22

    LPI-SLF: betrunken einen Verkehrsunfall verursacht

    Tegau (ots) - Am 13.12.2025 kam ein Autofahrer gegen 22:50 Uhr, auf dem Weg von Tegau nach Dragensdorf, von der Straße ab, wodurch er sich verletzte. Die Straße war kurzzeitig durch die eingesetzten Rettungskräfte voll gesperrt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wurden durchgeführt. Den Fahrer des verunfallten Fahrzeugs erwartet nun ein ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 13:09

    LPI-SLF: Holzdiebstahl

    Wurzbach (ots) - Im Bereich Dürrenbach wurde ein tschechischer Holzlkw durch einen Anwohner festgestellt. Dabei stellte der Anwohner den Fahrer auf frischer Tat, denn dieser war gerade dabei Holz von einem Holzpolter zu entwenden, ohne das hier ein Auftrag des Eigentümers zu Grunde lag. Durch die vor Ort eingesetzten Polizeivollzugsbeamten, der Polizeiinspektion Saale-Orla, konnte die Identität des Fahrers geklärt werden. Entsprechende polizeiliche Maßnahmen wurden vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren