Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: betrunken einen Verkehrsunfall verursacht
Tegau (ots)
Am 13.12.2025 kam ein Autofahrer gegen 22:50 Uhr, auf dem Weg von Tegau nach Dragensdorf, von der Straße ab, wodurch er sich verletzte. Die Straße war kurzzeitig durch die eingesetzten Rettungskräfte voll gesperrt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wurden durchgeführt. Den Fahrer des verunfallten Fahrzeugs erwartet nun ein Strafverfahren.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell