Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug beschädigt

Sonneberg (ots)

Ein auf dem Park + Ride-Parkplatz am Sonneberger Hauptbahnhof abgestellter Pkw Skoda wurde im Verlauf des Freitag Vormittags durch bislang unbekannte Personen beschädigt. Die Täter zerstachen hierbei einen Reifen und zerkratzen die Beifahrerseite des Fahrzeuges. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Die Polizeiinspektion Sonneberg bittet Zeugen, welche am genannten Vormittag im Bereich des Parkplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell