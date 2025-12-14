PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Geparkten Pkw gestriffen und weiter gefahren

Föritztal (ots)

In der Oberlinder Straße im Föritztaler Ortsteil Rottmar kam es am Freitag Morgen gegen 07:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein nach aktuellem Ermittlungsstand grüner Pkw streifte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand abgeparkten Pkw VW. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich bei der Polizei zu melden oder dem Fahrzeughalter des abgeparkten Pkws Bescheid zu geben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

