Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: kein schöner Umgang miteinander

Saalfeld (ots)

Ein Postfahrzeug traf in Saalfeld Am Brendelsgarten im Gegenverkehr auf einen Renault, der sich trotz Verbot der Einfahrt in der Straße befand. Da ein vorbeifahren nicht möglich war, gerieten die Fahrerinnen in Streit. Körperlich wurde die Streitigkeit zum Glück nicht, es blieb bei beleidigenden Äußerungen. Die Renaultfahrerin wendete und fuhr davon.

