Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Diebstahl eines E-Scooters

Saalfeld (ots)

Zwischen Donnerstag 21 Uhr und Freitag 9 Uhr wurde aus einem Kellerabteil in der Stauffenbergstraße 38 in Saalfeld ein schwarzer E-Scooter der Firma Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen 806 JDN durch Unbekannt entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 323446 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

