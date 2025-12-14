Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugensuche nach Diebstahl eines E-Scooters
Saalfeld (ots)
Zwischen Donnerstag 21 Uhr und Freitag 9 Uhr wurde aus einem Kellerabteil in der Stauffenbergstraße 38 in Saalfeld ein schwarzer E-Scooter der Firma Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen 806 JDN durch Unbekannt entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 323446 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.
