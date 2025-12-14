PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 16-Jährige aus Pößneck vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

LPI-SLF: 16-Jährige aus Pößneck vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download

Pößneck / Suhl (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten Angelina Eisenacher aus Pößneck. Die 16-Jährige verließ am 11.12.2025 gegen 14:30 Uhr das Mädchenwohnheim in Pößneck, in welchem sie seit dem 04.12.2025 untergebracht ist. Nachdem sie nicht wie vereinbart um 17:00 Uhr ins Heim zurückkehrte, meldeten sie die Erzieher um 21:00 Uhr als vermisst. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 1,60 m groß
   - schlanke Figur, trotz Schwangerschaft einen kleinen/flachen 
     Bauch
   - scheinbares Alter: 16 Jahre
   - schwarze Haare, jedoch Naturhaarfarbe rot -> am nichtgefärbten 
     Haaransatz zu sehen

Bekleidung zur Zeit des Verschwindens:

   - schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe

Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Die Gesuchte könnte sich auch im Bereich Suhl aufhalten, da sie bis zum 04.12.2025 dort wohnhaft war.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt die PI Saale-Orla (Tel.: 03663-4310) oder jede Polizeidienststelle unter Angabe des Aktenzeichens 0322526 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 15:21

    LPI-SLF: Zeugen nach Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gesucht

    Saalfeld (ots) - Gestern Abend kam es in Saalfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 19 Uhr gerieten zwei Männer in der Darrtorstraße in Saalfeld aus unbekannten Gründen verbal in Streit. Zeugenbeobachtungen zufolge zückte einer der beiden dann einen schlagstockähnlichen Gegenstand und prügelte damit auf sein ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 14:13

    LPI-SLF: Auto kollidiert mit parkendem Pkw

    Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag, den 11.12.2025, gegen 17:30 Uhr kam es in der Breitscheidstraße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug kollidierte und dieses mehrere Meter verschob. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall wie folgt: Eine 62-jährige Fahrerin befuhr die Breitscheidstraße und stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:45

    LPI-SLF: Auto kollidiert mit Moped - eine leicht verletzte Person

    Königsee / Rottenbach (ots) - Am Donnerstag, dem 11.12.2025 gegen 15.30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer die L 1113 von Schwarzburg nach Unterköditz. Als er auf die B88 in Richtung Bad Blankenburg abbiegen wollte, übersah er einen Mopedfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Zudem entsandt Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren