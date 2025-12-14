Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 16-Jährige aus Pößneck vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Pößneck / Suhl (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten Angelina Eisenacher aus Pößneck. Die 16-Jährige verließ am 11.12.2025 gegen 14:30 Uhr das Mädchenwohnheim in Pößneck, in welchem sie seit dem 04.12.2025 untergebracht ist. Nachdem sie nicht wie vereinbart um 17:00 Uhr ins Heim zurückkehrte, meldeten sie die Erzieher um 21:00 Uhr als vermisst. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,60 m groß - schlanke Figur, trotz Schwangerschaft einen kleinen/flachen Bauch - scheinbares Alter: 16 Jahre - schwarze Haare, jedoch Naturhaarfarbe rot -> am nichtgefärbten Haaransatz zu sehen

Bekleidung zur Zeit des Verschwindens:

- schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe

Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Die Gesuchte könnte sich auch im Bereich Suhl aufhalten, da sie bis zum 04.12.2025 dort wohnhaft war.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt die PI Saale-Orla (Tel.: 03663-4310) oder jede Polizeidienststelle unter Angabe des Aktenzeichens 0322526 entgegen.

