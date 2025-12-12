PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto kollidiert mit Moped - eine leicht verletzte Person

Königsee / Rottenbach (ots)

Am Donnerstag, dem 11.12.2025 gegen 15.30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer die L 1113 von Schwarzburg nach Unterköditz. Als er auf die B88 in Richtung Bad Blankenburg abbiegen wollte, übersah er einen Mopedfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Zudem entsandt Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 13:44

    LPI-SLF: Fahrzeug überschlug sich bei Unfall

    Schwarzburg / Bad Blankenburg: (ots) - Am Donnerstag, dem 11.12.2025 gegen 15.00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer die L 1112 von Bad Blankenburg nach Schwarzburg. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und rutschte in ein Auto auf der Gegenfahrbahn. Der 26-jährige verletzte sich ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:42

    LPI-SLF: Holzdiebstahl: Zeugen gesucht

    Wurzbach / Oßla (ots) - Zwischen dem 22. November 2025 und dem 9. Dezember 2025 kam es im Waldgebiet der Gemarkung Oßla (Gemeinde Wurzbach) zu einem Holzdiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten rund 100 Festmeter Brennholz, das zuvor auf eine Länge von jeweils 2,50 Metern zugeschnitten worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zum Abtransport selbstredend ein Fahrzeug genutzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 09:48

    LPI-SLF: Fahrer flüchtet vor Polizei - Polizei bittet um weitere Hinweise

    Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, dem 11.12.2025 gegen 12.45 Uhr wollten Beamte der Saalfelder Polizei einen Pkw (Audi) kontrollieren, der ihnen zuvor in der Rote-Berg-Straße in Saalfeld entgegenkam. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Audi-Fahrer sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entzeihen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und entdeckten den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren