Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Auto kollidiert mit Moped - eine leicht verletzte Person
Königsee / Rottenbach (ots)
Am Donnerstag, dem 11.12.2025 gegen 15.30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer die L 1113 von Schwarzburg nach Unterköditz. Als er auf die B88 in Richtung Bad Blankenburg abbiegen wollte, übersah er einen Mopedfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Zudem entsandt Sachschaden an beiden Fahrzeugen.
