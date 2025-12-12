PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer flüchtet vor Polizei - Polizei bittet um weitere Hinweise

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 11.12.2025 gegen 12.45 Uhr wollten Beamte der Saalfelder Polizei einen Pkw (Audi) kontrollieren, der ihnen zuvor in der Rote-Berg-Straße in Saalfeld entgegenkam. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Audi-Fahrer sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entzeihen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und entdeckten den Audi wenig später verlassen auf einer Wiese in der Straße "Bernhardsgraben". Daraufhin suchten die Beamten den Nahbereich ab und fanden den mutmaßlichen Fahrer liegend in einem Gebüsch. Bei der anschließenden Kontrolle, stellte sich heraus, dass die Peron aktuell nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem reagierte ein "Drogenvortest" positiv. Ob die Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ergibt sich nach der Auswertung einer Blutprobe. Gegen den 40-jährigen wurden entsprechende Straf- und Ordungswidrikeitenverfahren eingeleitet.

Auf der Flucht vor der Polizei beeinträchtigte bzw. gefährdete der Audi-Fahrer mehrere andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger. Unter andrem einen Mopedfahrer. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sogar selbst durch den Audi-Fahrer beeinträchtigt wurden. Hinweise dazu bitte, unter Nennung des Aktenzeichens: 0322237/2025, an die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671 56 0)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

