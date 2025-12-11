PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neue Betrugsmasche im Supermarkt

LPI Saalfeld (ots)

In den letzten Tagen verzeichnete die Thüringer Polizei vermehrt Fälle von Trickbetrügen. In Supermärkten sprechen angebliche Spendensammler Personen an und bitten um Hilfe für taubstumme oder behinderte Kinder. Auffällig: Die "Spendenzahlung" soll nicht in bar, sondern per EC-Karte erfolgen. Dafür wird ein mobiles Kartenlesegerät vorgehalten, auf welchem ein kleiner Betrag von 5 bis 10 Euro angezeigt wird.

Erst später merken die Betroffenen, dass tatsächlich mehrere hundert Euro vom Konto abgebucht wurden. In einem Fall im Bereich Sonneberg, am vergangenen Dienstag, wurden dem Geschädigten 500 Euro abgebucht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Vorsicht. Geben Sie keine Kartendaten an fremde Personen weiter. Lassen Sie niemanden mit Ihrer EC-Karte an einem Kartenlesegerät hantieren. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen. Melden Sie sich bei Ihrer zuständigen Polizei, wenn Sie selbst betroffen sind oder Verdächtiges wahrnehmen. Bleiben Sie stets wachsam und skeptisch, spendenwillige Personen sollten sich gut über die verschiedenen Möglichkeiten und Modalitäten informieren und diese kritisch hinterfragen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

