Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten auf der B 282

Schleiz (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es kurz vor 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 282 im Bereich der Ausfahrt zum Götzen-Baumarkt zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 86-jähriger Fahrer eines Daimler befuhr die B 282 und wollte an der genannten Ausfahrt nach links in Richtung Schleiz abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW, der von einem 39-jährigen Mann gefahren wurde. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Sowohl der 86-jährige Unfallverursacher als auch seine 77-jährige Beifahrerin sowie der 39-jährige BMW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung der Fahrzeuge. Es kam zu zeitweisen Verkehrsbeeinträchtigungen.

