PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten auf der B 282

Schleiz (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es kurz vor 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 282 im Bereich der Ausfahrt zum Götzen-Baumarkt zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 86-jähriger Fahrer eines Daimler befuhr die B 282 und wollte an der genannten Ausfahrt nach links in Richtung Schleiz abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW, der von einem 39-jährigen Mann gefahren wurde. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Sowohl der 86-jährige Unfallverursacher als auch seine 77-jährige Beifahrerin sowie der 39-jährige BMW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung der Fahrzeuge. Es kam zu zeitweisen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 13:16

    LPI-SLF: Großer Polizeieinsatz nach Auffinden einer Nabelschnur: Zeugen und Mutter gesucht

    Steinheid (Neuhaus am Rennweg) (ots) - Seit dem frühen Dienstagabend befinden sich zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte in Steinheid (Neuhaus am Rennweg) im Einsatz. Zeugen hatten am Dienstag kurz vor 17 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich Schanzweg augenscheinlich ein Stück einer menschlichen Nabelschnur mitsamt Klemme aufgefunden, sodass davon ausgegangen wurde, ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:33

    LPI-SLF: Widerstand gegen Polizeibeamte

    Triptis (ots) - Für Aufsehen und einen Polizeieinsatz sorgte am Montagmittag ein stark alkoholisierter Mann im Auenweg in Triptis. Passanten meldeten eine aggressive männliche Person, die Fußgänger anpöbelte und sich mehrfach mitten auf die Fahrbahn stellte, wodurch Fahrzeugführer am Weiterfahren gehindert wurden. Eine Streifenbesatzung stellte vor Ort einen 58-jährigen, polizeibekannten Mann fest, der deutlich ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:30

    LPI-SLF: Trickbetrug: 30.000 Euro Vermögensschaden

    Ranis (ots) - Am Montagmittag kam es in Ranis zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 84-jährigen Bewohnerin. Unbekannte Täter hatten die Seniorin telefonisch kontaktiert und ihr glaubhaft einen schweren Unfall ihrer Nachbarin vorgespiegelt. Unter dem Eindruck der geschilderten Notlage und nach mehreren länger andauernden Telefonaten übergab die Geschädigte gegen 14:00 Uhr einem unbekannten Mann 30.000 Euro Bargeld. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren