Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrug: 30.000 Euro Vermögensschaden

Ranis (ots)

Am Montagmittag kam es in Ranis zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 84-jährigen Bewohnerin. Unbekannte Täter hatten die Seniorin telefonisch kontaktiert und ihr glaubhaft einen schweren Unfall ihrer Nachbarin vorgespiegelt. Unter dem Eindruck der geschilderten Notlage und nach mehreren länger andauernden Telefonaten übergab die Geschädigte gegen 14:00 Uhr einem unbekannten Mann 30.000 Euro Bargeld. Erst später erkannte sie den Betrug und informierte die Polizei. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 Jahre alt ausländischer Dialekt helle, kurze Haare helle Bekleidung dunkler Rucksack

Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich Ranis verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter Angabe der Vorgangsnummer 0318994 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Bei Anrufen mit Geldforderungen - auch wenn diese noch so tragisch geschildert werden - handelt es sich um Betrug. Beenden Sie derartige Telefonate sofort und informieren Sie die Polizei oder Ihnen vertraute Personen. Übergeben Sie keinesfalls Geld und machen Sie keine Angaben zu Schmuck oder Bargeldbeständen im Haus. Sollten Sie dennoch Opfer eines vermeintlichen Betruges geworden sein, wenden Sie sich unverzüglich an die Polizei. Nur so besteht die Chance, dass Geldtransfers noch nicht abgeschlossen sind oder möglicherweise gestoppt werden können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

