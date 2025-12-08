Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung: 97 km/h bei erlaubten 40 km/h

B281/ Vogelschutz (ots)

Am Samstagabend wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 281 durchgeführt und viele Verkehrsteilnehmer hatten es offensichtlich sehr eilig: Im Bereich der B 281 auf Höhe des Wohngebiets/ der Bahnanlage Vogelschutz wurden am Nikolausabend 686 Fahrzeuge kontrolliert, ob sie sich an die vorgeschriebenen 40 km/h halten. Rund ein Drittel der Kontrollierten, nämlich 227 Verkehrsteilnehmer, waren zu schnell unterwegs, und wiederum die Hälfte davon muss nicht nur mit einem Verwarngeld sondern einem Bußgeld rechnen. In vier Fällen wird es Fahrverbote geben. Der traurige Spitzenreiter schaffte es auf 97 km/h bei erlaubten 40 km/h. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro, ein mindestens einmonatiges Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg.

