Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hinweis zu Wildwechsel in "Weischwitzer Kurve"

Kaulsdorf (ots)

In der sogenannten "Weischwitzer Kurve" zwischen Obernitz und Breternitz kommt es laut dem örtlich zuständigen Jagdpächter momentan aufgrund der derzeit herrschenden "Rauschzeit" zu erhöhtem Straßenseitenwechsel durch Wildschweine zur Dämmerungs- und insbesondere Nachtzeit. Verkehrsteilnehmer werden somit darauf hingewiesen, besonders aufmerksam dieses Gebiet zu befahren um so Gefahren für sich sowie andere abzuwenden bzw. Verkehrsunfälle durch Zusammenstöße mit Wild zu vermeiden. Auch ergeht der Hinweis zur Einhaltung der vorgegebenen Geschwindigkeit, um im Notfall besser auf eine Gefahrensituation reagieren zu können.

