Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerstand gegen Polizeibeamte

Triptis (ots)

Für Aufsehen und einen Polizeieinsatz sorgte am Montagmittag ein stark alkoholisierter Mann im Auenweg in Triptis. Passanten meldeten eine aggressive männliche Person, die Fußgänger anpöbelte und sich mehrfach mitten auf die Fahrbahn stellte, wodurch Fahrzeugführer am Weiterfahren gehindert wurden.

Eine Streifenbesatzung stellte vor Ort einen 58-jährigen, polizeibekannten Mann fest, der deutlich alkoholisiert war - ein Atemalkoholwert von über 2,8 Promille wurde gemessen. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann erheblich aggressiv. Aufgrund seines Verhaltens musste er zu Boden gebracht werden. Dabei leistete er Widerstand, trat gezielt nach den Einsatzkräften, schrie lautstark herum und beleidigte diese.

Da eine Unterbringung in der polizeilichen Gewahrsamtszelle aufgrund der starken Alkoholisierung nicht möglich war, wurde der sozialpsychiatrische Dienst hinzugezogen. Eine zwangsweise Einweisung erfolgte jedoch nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Mann die Dienststelle verlassen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell