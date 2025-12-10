Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Großer Polizeieinsatz nach Auffinden einer Nabelschnur: Zeugen und Mutter gesucht

Steinheid (Neuhaus am Rennweg) (ots)

Seit dem frühen Dienstagabend befinden sich zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte in Steinheid (Neuhaus am Rennweg) im Einsatz. Zeugen hatten am Dienstag kurz vor 17 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich Schanzweg augenscheinlich ein Stück einer menschlichen Nabelschnur mitsamt Klemme aufgefunden, sodass davon ausgegangen wurde, dass es - in Anbetracht der Auffindesituation - kürzlich zurückliegend durch eine bislang unbekannte Mutter zu einer Geburt eines Säuglings kam. Umliegende Krankenhäuser wurden ergebnislos abgeprüft. Bisherige Ermittlungen führten weder zum Auffinden der Mutter noch des Neugeborenen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Mutter und/ oder Kind vorliegen.

Hinweise zu folgenden Eckdaten werden erbeten:

Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in der Ortslage Steinheid, insbesondere am Parkplatz Schanzweg in der Nähe einer Mutter-Kind-Kurklinik, im Laufe der zurückliegenden Tage. Die betroffene Mutter wird gebeten, sich zur Klärung des Gesundheitszustandes sowie der Umstände bei der Polizei zu melden.

Bisherige Befragungen / Vernehmungen sowie zunächst verfolgte Ermittlungsansätze führten nicht zum Auffinden der Personen bzw. zur Erhellung der Gesamtumstände.

Sämtliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter folgender Telefonnummer entgegengenommen: 0800 88 55 110.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell