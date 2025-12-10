PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Großer Polizeieinsatz nach Auffinden einer Nabelschnur: Zeugen und Mutter gesucht

Steinheid (Neuhaus am Rennweg) (ots)

Seit dem frühen Dienstagabend befinden sich zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte in Steinheid (Neuhaus am Rennweg) im Einsatz. Zeugen hatten am Dienstag kurz vor 17 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich Schanzweg augenscheinlich ein Stück einer menschlichen Nabelschnur mitsamt Klemme aufgefunden, sodass davon ausgegangen wurde, dass es - in Anbetracht der Auffindesituation - kürzlich zurückliegend durch eine bislang unbekannte Mutter zu einer Geburt eines Säuglings kam. Umliegende Krankenhäuser wurden ergebnislos abgeprüft. Bisherige Ermittlungen führten weder zum Auffinden der Mutter noch des Neugeborenen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Mutter und/ oder Kind vorliegen.

Hinweise zu folgenden Eckdaten werden erbeten:

Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in der Ortslage Steinheid, insbesondere am Parkplatz Schanzweg in der Nähe einer Mutter-Kind-Kurklinik, im Laufe der zurückliegenden Tage. Die betroffene Mutter wird gebeten, sich zur Klärung des Gesundheitszustandes sowie der Umstände bei der Polizei zu melden.

Bisherige Befragungen / Vernehmungen sowie zunächst verfolgte Ermittlungsansätze führten nicht zum Auffinden der Personen bzw. zur Erhellung der Gesamtumstände.

Sämtliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter folgender Telefonnummer entgegengenommen: 0800 88 55 110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 08:33

    LPI-SLF: Widerstand gegen Polizeibeamte

    Triptis (ots) - Für Aufsehen und einen Polizeieinsatz sorgte am Montagmittag ein stark alkoholisierter Mann im Auenweg in Triptis. Passanten meldeten eine aggressive männliche Person, die Fußgänger anpöbelte und sich mehrfach mitten auf die Fahrbahn stellte, wodurch Fahrzeugführer am Weiterfahren gehindert wurden. Eine Streifenbesatzung stellte vor Ort einen 58-jährigen, polizeibekannten Mann fest, der deutlich ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:30

    LPI-SLF: Trickbetrug: 30.000 Euro Vermögensschaden

    Ranis (ots) - Am Montagmittag kam es in Ranis zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 84-jährigen Bewohnerin. Unbekannte Täter hatten die Seniorin telefonisch kontaktiert und ihr glaubhaft einen schweren Unfall ihrer Nachbarin vorgespiegelt. Unter dem Eindruck der geschilderten Notlage und nach mehreren länger andauernden Telefonaten übergab die Geschädigte gegen 14:00 Uhr einem unbekannten Mann 30.000 Euro Bargeld. ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:31

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung: 97 km/h bei erlaubten 40 km/h

    B281/ Vogelschutz (ots) - Am Samstagabend wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 281 durchgeführt und viele Verkehrsteilnehmer hatten es offensichtlich sehr eilig: Im Bereich der B 281 auf Höhe des Wohngebiets/ der Bahnanlage Vogelschutz wurden am Nikolausabend 686 Fahrzeuge kontrolliert, ob sie sich an die vorgeschriebenen 40 km/h halten. Rund ein Drittel der Kontrollierten, nämlich 227 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren