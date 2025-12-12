Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beteiligte zu Verkehrsunfall gesucht

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 10:30 Uhr ereignete sich in Schleiz in der Elisenstraße stadtauswärts ein Verkehrsunfall. Hierbei kam der Verkehr im Bereich der Kirchgasse zum Stocken. Eine 43-jährige Fahrzeugführerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw auf. Als sich die Dame gerade zu dem Fahrzeug vor ihr begeben wollte, fuhr dieses jedoch plötzlich weiter und entfernte sich in Richtung Greizer Straße. Ob an dem Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, kann aktuell nicht gesagt werden. Es soll sich um einen älteren Kleinwagen (vermutlich blau) gehandelte haben. Weiterhin soll eine ältere Dame am Steuer gesessen haben. Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder der Fahrerin nimmt die Polizei in Schleiz unter 03663/4310 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell