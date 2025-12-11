Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung bei Kirmesveranstaltung

Geschädigter gesucht

Kamsdorf (ots)

Wie bereits polizeilich berichtet, kam es in der Nacht vom 08.11.2025 zum 09.11.2025 zu einer Körperverletzung, während einer Veranstaltung in Kamsdorf. Im Rahmen der Ermittlungen konnte nun ein Tatverdächtiger namentlich bekannt gemacht werden. Dieser habe, nach bisherigen Erkenntnissen, gegen 02.30 Uhr, unweit des Festzeltes, eine am Boden liegende Person gegen den Kopf getreten. Der bisher unbekannte Geschädigte sowie Zeugen dazu, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0319407 bei der Polizei Saalfeld Tel.: 03671 560 zu melden.

