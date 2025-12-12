PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Holzdiebstahl: Zeugen gesucht

Wurzbach / Oßla (ots)

Zwischen dem 22. November 2025 und dem 9. Dezember 2025 kam es im Waldgebiet der Gemarkung Oßla (Gemeinde Wurzbach) zu einem Holzdiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten rund 100 Festmeter Brennholz, das zuvor auf eine Länge von jeweils 2,50 Metern zugeschnitten worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zum Abtransport selbstredend ein Fahrzeug genutzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0319736 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren