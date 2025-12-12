Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug überschlug sich bei Unfall

Schwarzburg / Bad Blankenburg: (ots)

Am Donnerstag, dem 11.12.2025 gegen 15.00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer die L 1112 von Bad Blankenburg nach Schwarzburg. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und rutschte in ein Auto auf der Gegenfahrbahn. Der 26-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Aufgrund des Unfalls, musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

