Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto kollidiert mit parkendem Pkw

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025, gegen 17:30 Uhr kam es in der Breitscheidstraße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug kollidierte und dieses mehrere Meter verschob.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall wie folgt: Eine 62-jährige Fahrerin befuhr die Breitscheidstraße und stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto gegen einen geparkten Pkw (Honda). Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda um mehrere Meter versetzt.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin hielt jedoch nicht an, um den Unfall zu melden oder ihre Kontaktdaten zu hinterlassen, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, sondern setzte ihre Fahrt fort. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug sowie die Fahrerin kurze Zeit später in der Nähe des Unfallortes feststellen.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass die 62-Jährige mit über 2,9 Promille erheblich alkoholisiert war. Der genaue Wert wird nach der Auswertung der entnommenen Blutprobe vorliegen. Gegen die Fahrerin wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Glücklicherweise entstand bei dem Unfall lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Aufgrund des Vorfalls kam es im Bereich Breitscheidstraße/Ecke Zeigerheimer Straße zu einer kurzzeitigen Vollsperrung.

