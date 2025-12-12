PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gesucht

Saalfeld (ots)

Gestern Abend kam es in Saalfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 19 Uhr gerieten zwei Männer in der Darrtorstraße in Saalfeld aus unbekannten Gründen verbal in Streit. Zeugenbeobachtungen zufolge zückte einer der beiden dann einen schlagstockähnlichen Gegenstand und prügelte damit auf sein Gegenüber ein. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernten die beiden Kontrahenten sich vom Tatort. Aufgrund der Schläge gegen den unbekannten Geschädigten ist nicht auszuschließen, dass dieser Verletzungen davontrug. Fahndungen im Umkreis erbrachten keine Hinweise auf Täter oder Opfer, sodass Zeugen gesucht werden. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Bekleidet mit grauem Kapuzenpulli und/ oder olivfarbener Jacke Scheinbares Alter Anfang / Mitte 30 Jahre Führte Fahrrad und Hund mit Sachdienliche Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0322493 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 14:13

    LPI-SLF: Auto kollidiert mit parkendem Pkw

    Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag, den 11.12.2025, gegen 17:30 Uhr kam es in der Breitscheidstraße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug kollidierte und dieses mehrere Meter verschob. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall wie folgt: Eine 62-jährige Fahrerin befuhr die Breitscheidstraße und stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:45

    LPI-SLF: Auto kollidiert mit Moped - eine leicht verletzte Person

    Königsee / Rottenbach (ots) - Am Donnerstag, dem 11.12.2025 gegen 15.30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer die L 1113 von Schwarzburg nach Unterköditz. Als er auf die B88 in Richtung Bad Blankenburg abbiegen wollte, übersah er einen Mopedfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Zudem entsandt Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:44

    LPI-SLF: Fahrzeug überschlug sich bei Unfall

    Schwarzburg / Bad Blankenburg: (ots) - Am Donnerstag, dem 11.12.2025 gegen 15.00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer die L 1112 von Bad Blankenburg nach Schwarzburg. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und rutschte in ein Auto auf der Gegenfahrbahn. Der 26-jährige verletzte sich ...

    mehr
