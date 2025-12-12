Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gesucht

Saalfeld (ots)

Gestern Abend kam es in Saalfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 19 Uhr gerieten zwei Männer in der Darrtorstraße in Saalfeld aus unbekannten Gründen verbal in Streit. Zeugenbeobachtungen zufolge zückte einer der beiden dann einen schlagstockähnlichen Gegenstand und prügelte damit auf sein Gegenüber ein. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernten die beiden Kontrahenten sich vom Tatort. Aufgrund der Schläge gegen den unbekannten Geschädigten ist nicht auszuschließen, dass dieser Verletzungen davontrug. Fahndungen im Umkreis erbrachten keine Hinweise auf Täter oder Opfer, sodass Zeugen gesucht werden. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Bekleidet mit grauem Kapuzenpulli und/ oder olivfarbener Jacke Scheinbares Alter Anfang / Mitte 30 Jahre Führte Fahrrad und Hund mit Sachdienliche Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0322493 entgegen.

