Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche

Saalfeld (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am Samstagmorgen Höhe des Supermarktes Penny in Saalfeld, Rudolstädter Straße in Fahrtrichtung Rudolstadt, ein umgelegtes Verkehrszeichen "getrennter Rad- und Gehweg" festgestellt. Daz Verkehrszeichen wurde mittels äußerer Krafteinwirkung aus dem einbetonierten Erdreich nach rechts herausgedrückt und quer über den Weg gelegt, welcher in der Thomas-Müntzer-Straße endet. Zur Feststellungszeit herrschte, wie bereits seit den Nachtstunden, dichter Nebel. Das Hindernis wurde durch die Beamten vom Weg beräumt, damit keine Personen zu Schaden kommen. Wer wann das Verkehrszeichen "umgelegt" hat, ist bis jetzt nicht bekannt, deshalb werden Zeugen gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 323657 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

