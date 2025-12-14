Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Garage

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen bislang unbekannte Täter in eine Garage eines Einfamilienwohnhauses im Wohngebiet Wolkenrasen II ein. Hierzu brachen diese die Nebeneingangstür der Garage auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Aus dem Innenraum wurden u. a. Werkzeuge und diverses Motorradzubehör im Wert von über 2000 Euro entwendet.

Anwohner, welche im genannten Zeitraum verdächtige Bewegungen in dem Wohngebiet festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell