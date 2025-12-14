PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: betrunken mit PKW unterwegs

Blankenberg (ots)

Am Freitag den 12.12.2025 sind Polizeivollzugsbeamte, der Polizeiinspektion Saale-Orla, auf einen Fahrzeugführer in der Ortslage Blankenberg aufmerksam geworden. Gegen 23:20 Uhr wurde der Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

