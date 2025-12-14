PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Holzdiebstahl

Wurzbach (ots)

Im Bereich Dürrenbach wurde ein tschechischer Holzlkw durch einen Anwohner festgestellt. Dabei stellte der Anwohner den Fahrer auf frischer Tat, denn dieser war gerade dabei Holz von einem Holzpolter zu entwenden, ohne das hier ein Auftrag des Eigentümers zu Grunde lag. Durch die vor Ort eingesetzten Polizeivollzugsbeamten, der Polizeiinspektion Saale-Orla, konnte die Identität des Fahrers geklärt werden. Entsprechende polizeiliche Maßnahmen wurden vor Ort durchgeführt. Das teils verladene Holz wurde wieder abgeladen. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahl zu.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

