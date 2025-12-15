PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall - Kind leicht verletzt

Saalfeld (ots)

Am Samstag, dem 13.12.2025 gegen 16.30 Uhr ereignete sich in der Pößnecker Straße in Saalfeld ein sogenannter Auffahrunfall, bei dem ein 9-jähriges Kind leicht verletzte wurde.

Ein Pkw befuhr die Pößnecker Straße in Saalfeld und musste verkehrsbedingt anhalte. Dies bemerke eine nachfolgende Fahrerin zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf den vor ihr stehtenden Pkw auf. Bei dem Unfall wurde eine 9-jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

