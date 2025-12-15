PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt an der Orla, sodass nun Zeugen gesucht werden. Unbekannte hatte sich durch Aufhebeln einer Nebentür Zutritt zu dem freistehenden Bauernhaus in der Knauer Hauptstraße verschafft und anschließend mehrere Räume durchsucht. Die genaue Auflistung des Diebesgutes liegt noch nicht vor, jedoch entstand mutmaßlich Beuteschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum Samstagabend, ca. 18.00 Uhr bis gegen 21.00 Uhr, nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0324009 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

