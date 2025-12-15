Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Vermisste 16-Jährige aus Pößneck aufgefunden
Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)
Die vermisste, schwangere 16-Jährige aus Pößneck (Meldung vom 14.12.2025) wurde wohlbehalten durch die Polizei aufgegriffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.
