LPI-SLF: Vermisste 16-Jährige aus Pößneck aufgefunden

Neustadt an der Orla (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt an der Orla, sodass nun Zeugen gesucht werden. Unbekannte hatte sich durch Aufhebeln einer Nebentür Zutritt zu dem freistehenden Bauernhaus in der Knauer Hauptstraße verschafft und anschließend mehrere Räume durchsucht. Die genaue Auflistung des Diebesgutes liegt noch nicht vor, jedoch entstand mutmaßlich ...

mehr