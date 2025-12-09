LPI-SHL: Zusammenstoß in der Bahnunterführung
Unterrohn (ots)
Am frühen Montagnachmittag fuhren zwei Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Bad Salzungen und Tiefenort in entgegengesetzer Richtung. In der Engstelle unter einer Bahnunterführung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, welche dadurch nicht mehr fahrbereit waren und erheblich beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Bis zum Abschleppen der Autos war die Straße etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
