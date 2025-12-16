Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer mit mutmaßlich manipulierten E-Bike unterwegs

Dreitzsch (ots)

Am Montag, dem 15.12.2025 gegen 14.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen E-Bike-Fahrer in der Ortschaft Dreitzsch. Dabei stellte sie fest, dass das E-Bike mutmaßlich technisch verändert wurde, sodass nun eine Fahrerlaubnis erforderlich wäre, um das manipulierte E-Bike zu fahren. Zudem müsste das E-Bike nun Pflichtversichert werden. Beides konnte der Fahrer nicht nachweisen. Somit wurden entsprechende Strafanzeigen angefertigt.

Grundsätzlich gilt: Wer sicherheitsrelevante Veränderungen an einem Fahrzeug vornimmt und es zu einem Kraftfahrzeug umbaut, muss eine neue Betriebserlaubnis beantragen, damit das Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden darf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell