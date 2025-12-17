Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Unfälle mit Verletzten

Rudolstadt/Leutenberg (ots)

Am Dienstag, dem 16.12.2025, gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der L1099 zwischen Leutenberg und Gleima ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer verlor aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Zusätzlich entstand Sachschaden am Pkw.

Am selben Tag, gegen 16:45 Uhr, kam es auch in Rudolstadt zu einem Unfall, bei dem ein 9-jähriges Kind verletzt wurde. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Weimarische Straße in Richtung Pflanzwirbach. Beim Linksabbiegen hielt sie an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein nachfolgender 19-jähriger Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf ihr Fahrzeug auf. Dabei verletzte sich die 9-jährige Mitfahrerin der Frau. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ebenfalls Sachschaden.

