POL-BO: Radfahrerin (61) nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Herne sind am Freitag, 1. August, zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 50-jähriger Herner gegen 22.30 Uhr mit seinem Pkw die Unser-Fritz-Straße in Richtung Heidstraße und beabsichtigte nach links auf die Hauptstraße abzubiegen. Zeitgleich waren eine 17-jährige Kradfahrerin und ihre 14-jährige Sozia (beide aus Herne) auf der Heidstraße in ...

mehr