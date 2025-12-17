PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer nach Zusammenstoß in Kreisverkehr leichtverletzt

Sonneberg (ots)

Kurz vor 13 Uhr kam es gestern in Sonneberg zu einem Unfall, wodurch ein junger Mopedfahrer leichtverletzt wurde. Eine 66-Jährige fuhr mit ihrem PKW die B 89 aus Richtung Hönbach kommend entlang und fuhr in den Kreisverkehr Neuhäuser Straße ein. Im Kreisverkehr missachtete sie dann einen 16-jährigem Mopedfahrer und stieß mit diesem zusammen. In der Folge stürzte der junge Mann und verletzte sich. Am PKW sowie dem Moped entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

