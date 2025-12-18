PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 17.12.2025, gegen 22:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Straße "Saumarkt" in Saalfeld einen 25‑jährigen Pkw‑Fahrer. Dabei prüften die Beamten, ob der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter "Drogentest" deutete darauf hin, dass der Fahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss unterwegs war. Ob dies tatsächlich der Fall war, wird die Auswertung der Blutprobe zeigen, die ihm im Krankenhaus entnommen wurde. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

