Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer zeigt vermutlich gefälschten Führerschein vor

Neustadt an der Orla (ots)

Am Mittwoch, dem 17.12.2025, gegen 11:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 56‑jährigen Pkw‑Fahrer in der Goethestraße in Neustadt an der Orla. Dabei stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Dennoch legte er den Beamten einen auf ihn ausgestellten Führerschein vor. Bei der genaueren Überprüfung erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem vorgezeigten polnischen Führerschein um eine Fälschung handelt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der mutmaßlich gefälschte Führerschein sichergestellt und entsprechende Strafverfahren - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung - eingeleitet.

