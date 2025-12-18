PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Kreisdiakoniestelle - Tatverdächtiger ermittelt

Rudolstadt (ots)

In der Nacht vom 15.12.2025 auf den 16.12.2025, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in die Kreisdiakoniestelle in Rudolstadt ein und entwendeten Bargeld sowie Geschenke.

Während des Einbruchs durchsuchten die Täter mehrere Räume. Dabei stahlen sie nicht nur Bargeld, sondern rissen auch bereits verpackte Geschenke auf, die eigentlich bedürftigen Kindern zugutekommen sollten, und nahmen einige davon mit.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte die Polizei nun einen mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren. Die Wohnung des 42-Jährigen wurde bereits durchsucht. Dabei konnte vermeintliches Diebesgut aus dem Einbruch aufgefunden und sichergestellt werden.

Die weietren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

