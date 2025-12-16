PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Nach Streit im Zug mit Pfefferspray gesprüht +++ Taschendiebstahl auf Weihnachtsmarkt +++ Diebstahl von Überwachungskamera +++ Unfälle mit Verletzten +++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Limburg-Lindenholzhausen, Hinter Theishaus,

Montag, 15.12.2025, 20:00 Uhr

(akr) Am Montagabend kam es in der Ortsrandlage von Limburg-Lindenholzhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte schlugen die Scheibe einer Terrassentür des Hauses in der Straße "Hinter Theishaus" ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Der Eigentümer befand sich zu diesem Zeitpunkt im Keller, was wahrscheinlich der Grund dafür war, dass der oder die Einbrecher unverrichteter Dinge das Haus ohne Diebesgut verließen und anschließend unerkannt flüchteten. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von circa 400 EUR.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Nach Streit im Zug mit Pfefferspray gesprüht,

Limburg-Staffel, Zug RB90/Bahnhof,

Montag, 15.12.2025, 19:20 Uhr

(akr) Am Montagabend kam es am Bahnhof in Limburg-Staffel zum Einsatz von Pfefferspray und einer Bedrohung mittels eines Schlagstocks. In der RB90 kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen einer 33-Jährigen und einer Gruppe junger Männer. Am Bahnhof in Limburg-Staffel stieg man gemeinsam aus und der Streit wurde auf dem Bahnsteig fortgesetzt. Dort setzte einer der Männer ein Pfefferspray gegen die 33-Jährige und einen weiteren, bislang unbekannten Geschädigten, ein. Das Pfefferspray verfehlte die beiden Angegriffenen jedoch, sodass niemand verletzt wurde. Weiterhin zog der gleiche Täter einen Teleskopschlagstock und drohte beiden Personen damit. Der Haupttäter wird beschrieben als männlich und 16-18 Jahre alt. Weiterhin hatte er ein südländisches Erscheinungsbild. Zudem soll er eher dunkel gekleidet gewesen sein und eine Schirmmütze mit "Nike"-Logo getragen haben.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den bislang unbekannten Geschädigten sowie Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 069/130145-0 zu melden. Sachdienliche Hinweise können selbstverständlich auch bei der lokalen Polizeidienststelle in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 mitgeteilt werden.

3. Taschendieb auf dem Weihnachtsmarkt leider erfolgreich,

Limburg, Kornmarkt/Neumarkt,

Montag, 15.12.2025, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(akr) Am Montagnachmittag kam es zum Diebstahl einer Geldbörse aus einer Jacke auf dem Weihnachtsmarkt in Limburg. Eine 87-Jährige querte den Weihnachtsmarkt vom Kornmarkt hin zur Toilettenanlage auf dem Neumarkt und kurz darauf wieder zurück. Hierbei trug sie ihren weinroten Geldbeutel in einer äußeren Jackentasche. Anschließend stellte sie fest, dass der Geldbeutel nicht mehr an Ort und Stelle war. Offensichtlich war sie unbemerkt von einem Taschendieb im Trubel des Weihnachtsmarktes bestohlen worden. Seitens der Polizei ergeht daher der Hinweis, gerade beim Weihnachtseinkauf oder beim Schlendern über den Weihnachtsmarkt auf Wertsachen und Geldbörsen aufzupassen. Besonders bei dichtem Gedränge ist auf Taschendiebe zu achten. Geldbörsen, Bargeld und Smartphones sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Darüber hinaus sollte die Handtasche am besten verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt getragen werden.

Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

4. Diebstahl einer Überwachungskamera,

Limburg, Bahnhofstraße,

Montag, 15.12.2025, 18:50 Uhr

(akr) Am Montagabend entwendeten unbekannte Täter eine auf der Terrasse eines Einfamilienhauses fest montierte Überwachungskamera. Hierzu muss der oder die Täter das Gelände unberechtigt betreten und diese mutwillig entfernt haben. Der Wert der Kamera wird auf 60 EUR beziffert. In diesem Zusammenhang ergeht ein Hinweis der Polizei: In der dunklen Jahreszeit bieten sich Kriminellen vielfältige Gelegenheiten, um sich im Schutz der Dunkelheit weitgehend unbeobachtet in Wohnvierteln sowie auf relevanten Anwesen zu bewegen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um frühzeitige und sachdienliche Hinweise. Auffällige Beobachtungen, etwa verdächtige Personen oder Fahrzeuge sollten entsprechend umgehend über den Notruf 110 oder direkt an die örtlich zuständige Polizeidienststelle gemeldet werden.

Die Polizei in Limburg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise an hiesige Polizeidienststelle unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu richten.

5. Verletzte nach Vorfahrtsverstoß,

Elz, B8/Hinter den Eichen,

Montag, 15.12.2025, 07:30 Uhr

(akr) Am Montagmorgen kam es im Einmündungsbereich der B8 und der Straße "Hinter den Eichen" in Elz zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Hier beabsichtige eine 59-Jährige mit ihrem Renault aus dem dortigen Gewerbegebiet auf die B8 einzubiegen und übersah hierbei einen aus Richtung Malmeneich in Richtung Elz fahrenden 60-jährigen Opel Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Renault wurde bei dem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass die 59-Jährige von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste. Sie wurde anschließend zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 EUR geschätzt. Die B8 musste in diesem Bereich für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang voll gesperrt werden.

6. Verletzte nach Auffahrunfall,

L3020/B456, Gemarkung Weilburg, Hasselbacher Stock,

Montag, 15.12.2025, 16:20 Uhr

(akr) Am Montagnachmittag wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich der L3020 zur B456, dem Hasselbacher Stock, leicht verletzt. Gegen 16:20 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Pkw die L3020 aus Hasselbach kommend in Richtung der B456 und beabsichtigte auf die Bundestraße in Richtung Weilburg einzubiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt anhalten, was eine hinter ihr fahrende 18-Jährige zu spät bemerkte und mit dem vorausrausfahrenden PKW kollidierte. Durch den Aufprall wurde die 58-Jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt, musste jedoch vor Ort nicht medizinisch versorgt werden. Die 18-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Unfall fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6000 EUR geschätzt.

7. Verkehrsunfallflucht,

Hünstetten-Wallrabenstein, Lindenplatz,

oder Selters-Haintchen, Mittelstraße,

Sonntag, 14.12.2025, 11:30 Uhr bis 14:45 Uhr

(akr) Am Sonntagmittag kam es an einer bislang unbekannten Örtlichkeit zu einer Verkehrsunfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen. Die Geschädigte stellte am Sonntagnachmittag einen frischen Unfallschaden an der hinteren Tür der Beifahrerseite ihres roten Ford Puma fest und zeigte diesen bei der Polizeistation in Idstein an, da sich der Unfallverursacher zuvor unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Als Unfallstelle kommen die beiden folgenden Unfallörtlichkeiten in Betracht:

- Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses, Lindenplatz in Hünstetten-Wallrabenstein - Parkplatz eines Gasthofs , Mittelstraße in Selters-Haintchen

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 EUR.

Die Polizeistation in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter der Rufnummer: 06126/9394-0 zu melden.

