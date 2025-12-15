PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung Klaus Martin KREMER +++

Limburg (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung Klaus Martin KREMER

Dornburg-Dorndorf, Hauptstraße,

Montag, 15.12.2025, seit 13:30 Uhr

Die am Montag, dem 15.12.2025, um 21:27 Uhr veröffentlichte Fahndung nach Herrn KREMER wird zurückgenommen. Der Vermisste wurde inzwischen wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darum, dass zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell