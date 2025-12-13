POL-LM: +++ Körperverletzung im Krankenhaus +++ Wohnungseinbruchdiebstahl +++ Diebstahl aus Handtasche +++ Unfall mit verletzter Fußgängerin +++ Verkehrsunfallflucht +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1.Körperverletzung im Krankenhaus

Limburg, Auf dem Schafsberg Samstag, 13.12.2025, 00:13 Uhr

Ein Patient trat nach einem Krankenhausmitarbeiter und verletzte ihn am Bein.

Am Samstag, 13.12.2025, um 00:13 Uhr kam es zu einer Körperverletzung im Krankenhaus Limburg. Ein 19-jähriger Mann verhielt sich zunächst aggressiv gegenüber dem Krankenhauspersonal und ließ sich nicht beruhigen. Schließlich trat er einem 48-jährigen Mitarbeiter des Krankenhauses gegen ein Bein. Eine Streife der Polizei Limburg konnte den Täter überwältigen, bevor es zu weiteren körperlichen Attacken kam. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

2.Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus, Villmar, Feldstraße Freitag, 12.12.2025, zwischen 06:15 Uhr und 22:30 Uhr

Am Freitag, 12.12.2025, zwischen 06:15 Uhr und 22:30 Uhr schlugen unbekannte Täter das Badezimmerfenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Feldstraße in Villmar ein. Durch das jetzt offene Badezimmerfenster betraten sie das Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nachdem alle Räumlichkeiten angegangen wurden, verließen der oder die unbekannten Täter das Einfamilienhaus durch ein nach hinten gelegenes Schlafzimmerfenster im Erdgeschoß. Durch das Einschlagen und Aufhebeln des Badezimmerfensters entstand Sachschaden. Über die Art und den Wert der entwendeten Gegenstände kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen

3.Diebstahl aus Handtasche

Limburg, Westerwaldstraße Freitag, 12.12.2025, 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr

Einer älteren Dame wurde beim Einkauf das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet.

Am Freitag, 12.12.2025, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr war eine 84-jährige Dame in einem Verbrauchermarkt in der Westerwaldstraße in Limburg einkaufen. Während des Einkaufs stand ihre Handtasche im Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment entwendete der unbekannte Täter das Portemonnaie aus der Tasche. Der Diebstahl wurde erst beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkt.

Sollten Sie in dem Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 zu verständigen.

4.Unfall mit verletzter Fußgängerin

Limburg, Blumenröder Straße Freitag, 12.12.2025, 16:36 Uhr

Eine Fußgängerin wird beim Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt.

Am Freitag, 12.12.2025 um 16:36 Uhr kommt es in der Blumenröder Straße in Limburg zu einem Unfall mit einer verletzten Fußgängerin. Der 42-jährige Fahrer eines Mercedes Vito befuhr die Eisenbahnstraße in Limburg um nach links in die Blumenröder Straße abzubiegen. Eine 61-jährige Frau ist zu Fuß in die selbe Richtung unterwegs und überquert trotz roter Fußgängerampel die Fahrbahn. Der PKW kollidierte mit der Fußgängerin. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

5.Verkehrsunfallflucht

Limburg, Westerwaldstraße Donnerstag 11.12.2025, 21:30 Uhr bis Freitag 12.12.2025, 07:30 Uhr

Bei einer Verkehrsunfallflucht wird ein geparktes Fahrzeug beschädigt.

Im Zeitraum von Donnerstag 11.12.2025, 21:30 Uhr bis Freitag 12.12.2025, 07:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz unterhalb der Lichfieldbrücke in der Westerwaldstraße in Limburg ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem Fahrzeug einen grauen VW Passat an der Beifahrerseite und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.000 EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

