PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diebesbande festgenommen +++ Einbrecher überrascht +++ Handwerkerfahrzeug aufgebrochen +++ Betrunken gegen Hauswand gefahren +++

Limburg (ots)

1. Diebesbande festgenommen,

Limburg, Neumarkt, Donnerstag, 11.12.2025, 10:55 Uhr

(wie) In Limburg hat die Polizei am Donnerstagvormittag eine Diebesbande festgenommen. Drei Männer betraten gegen 10:55 Uhr eine Parfümerie am Neumarkt und griffen dort in die Warenauslage. Mit vielen Flacons ergriffen sie daraufhin schlagartig die Flucht, ohne die Ware zu bezahlen. Streifen der Polizei fahndeten nach den Dieben und konnten zwei von ihnen noch in der Nähe ausfindig machen. Die Täter versuchten noch zu Fuß zu fliehen, beide wurden aber nach kurzer Verfolgung festgenommen. Das Diebesgut trugen sie bei der Festnahme noch bei sich. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die 31 und 34 Jahre alten Männer mit zur Dienststelle genommen. Dort randalierte der 31-Jährige in der Zelle und verletzte sich selbst. Nach einer ärztlichen Behandlung wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, da ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Der 34-Jährige durfte die Dienststelle nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen.

2. Einbrecher überrascht,

Villmar-Aumenau, Feldstraße, Donnerstag, 11.12.2025, 18:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Aumenau eingestiegen und nach ihrer Tat von den Bewohnern überrascht werden, konnten jedoch trotzdem fliehen. Die beiden unbekannten Täter näherten sich dem Einfamilienhaus in der Feldstraße und schlugen die Terrassentür ein. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten die Männer verschiedene Zimmer und fanden einen Kleiderschranktresor. Diesen öffneten sie gewaltsam mit einem Trennschleifer und entwendeten Bargeld, Schmuck, Taschenuhren und Münzsammlungen daraus. Kurz darauf kehrten die Hausbewohner nach Hause zurück und überraschten die Einbrecher. Diese ergriffen die Flucht und verloren dabei eine Sporttasche mit Teilen der Beute. Trotz intensiver Fahndung der Polizei konnten die Täter entkommen. Sie wurden beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, schwarz gekleidet und mit sportlicher Figur. Einer soll 165 bis 175 cm groß gewesen sein und eine schwarze Wollmütze sowie einen schwarzen Rucksack getragen haben. Der andere sei 170 bis 180 cm groß gewesen und habe einen schwarzen Hoodie getragen. Der Wert der Beute wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Limburg-Staffel, Friedrich-Ebert-Straße, Mittwoch, 10.12.2025, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 11.12.2025, 06:30 Uhr

(wie) In Limburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen worden. Ein 61-Jähriger hatte den Renault Master am Mittwochabend in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt. Als er am Donnerstagmorgen zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Schiebefenster an dem Transporter aufgehebelt worden war. Durch die entstandene Lücke war das Fahrzeug dann geöffnet und der Innenraum durchsucht worden. Mit mehreren Baumaschinen als Beute verschwanden der oder die Täter anschließend. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 um Hinwiese.

4. Betrunken gegen Hauswand gefahren,

Weilmünster-Wolfenhausen, Bornbachstraße, Donnerstag, 11.12.2025, 20:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend ist ein betrunkener Autofahrer in Wolfenhausen gegen eine Hausfassade gefahren. Der 59-Jährige befuhr mit einer dreirädrigen Ape die Bornbachstraße von Münster kommend in Richtung Laubuseschbach. Hierbei verlor er die Kontrolle über das italienische Gefährt und kam von der Fahrbahn ab. Es kam zunächst zu einer Kollision mit einem geparkten Mercedes und schließlich einem Aufprall an einer Hauswand. Der Rettungsdienst untersuchte den Fahrer, konnte aber keine Verletzungen feststellen. Da der 59-Jährige deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser ein Ergebnis von über 1,2 Promille angezeigt hatte, nahmen die Beamten den Fahrer vorläufig fest. Nach einer Blutentnahme und nun ohne Führerschein wurde der 59-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Frau übergeben.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell