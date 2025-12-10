POL-LM: +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Randalierer festgenommen +++ Ladendieb trinkt und haut ab +++ Verletzt bei Unfall auf B 49 - Verursacher flüchtig +++ In Fußgängerzone über Fuß gefahren +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Baucontainer aufgebrochen,

Limburg, Zeppelinstraße, Montag, 08.12.2025 bis Dienstag, 09.12.2025

(wie) Im Zeitraum von Montag bis Dienstag sind in Limburg zwei Baucontainer aufgebrochen worden. Bisher unbekannte Täter überwanden den Zaun zweier nebeneinanderliegender Baustellen in der Zeppelinstraße und näherten sich zwei dort abgestellten Baucontainern. Diese öffneten sie gewaltsam und entwendeten Baumaschinen und Kabel daraus. Anschließend verschwanden die Diebe mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Randalierer festgenommen,

Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße, Dienstag, 09.12.2025, 17:15 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag hat die Polizei in Obertiefenbach einen Randalierer festgenommen, der zuvor Menschen angegriffen hatte. Der 30-jährige Afghane hatte im Linienbus 46 vom ZOB Limburg nach Obertiefenbach mehrere Fahrgäste bedrängt, während er Alkohol konsumierte. Als er in der Hauptstraße vom Busfahrer zurechtgewiesen und zum Hinsetzen aufgefordert wurde, griff der Randalierer den Chauffeur an und beleidigte ihn. Folgerichtig wurde er daraufhin auf dem Bus geworfen. Daraufhin schlug und trat der Mann gegen die Busfront und beschädigte einen Scheinwerfer. Als sich zufällig eine Seniorengruppe dem Bus näherte, griff der Randalierer die Personen körperlich an. Der Busfahrer und drei weitere Personen griffen ein, brachten den Täter zu Boden und fixierten ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten fesselten den 30-Jährigen und brachten ihn in eine Gewahrsamszelle. Hierbei leistete er Widerstand, beleidigte und trat nach den Polizisten. Bei den Angriffen wurden der Busfahrer, weitere Helfer und Senioren leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren gegen den Mann wurden eingeleitet.

3. Ladendieb trinkt und haut ab,

Limburg-Staffel, Koblenzer Straße, Dienstag, 09.12.2025, 12:00 Uhr

(wie) In Limburg hat am Dienstagmittag ein Ladendieb in einem Geschäft Alkohol getrunken und ist dann geflohen. Der Unbekannte hatte den Supermarkt in der Koblenzer Straße gegen Mittag betreten. Dort entnahm er eine Flasche Vodka aus den Verkaufsregal und trank diese zur Hälfte aus. Mit gestohlenen Bierflaschen in der Hand wollte der Mann schließlich den Markt verlassen, wurde aber von einem Mitarbeiter aufgehalten. Daraufhin wurde der Dieb aggressiv, verließ dann aber den Supermarkt ohne Beute. Beschrieben wurde er als circa 40 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und mit normaler Statur. Auffällig seien die kurzen grünen Haare gewesen. Die Limburger Polizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Verletzt bei Unfall auf B 49 - Verursacher flüchtig, Limburg, Bundesstraße 49, Dienstag, 09.12.2025, 09:40 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der B 49 ist am Dienstagmorgen eine Person verletzt worden, der Verursacher floh von der Unfallstelle. Ein Unbekannter befuhr mit einem weißen Kleintransporter gegen 09:40 Uhr die B 49. An der Auffahrt Limburg-Nord zur A 3 in Richtung Frankfurt bremste der Fahrer den Transporter ohne zwingenden Grund plötzlich stark ab. Ein nachfolgender Hyundai bremste ebenfalls, um eine Kollision zu verhindern. Ein darauffolgender VW konnte von der 35-jährigen Fahrerin nicht mehr rechtzeitig gebremst werden und es kam zum Auffahrunfall. Bei der Kollision mit dem Hyundai wurde die VW-Fahrerin verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters wendete einfach über die durchgehende Fahrstreifenbegrenzung auf der B 49 und fuhr in Richtung Limburg davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der VW musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bitte unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinwiese auf den flüchtigen Kleintransporter oder dessen Fahrer.

5. In Fußgängerzone über Fuß gefahren,

Limburg, Brückengasse, Dienstag, 09.12.2025, 07:30 Uhr

(wie) In Limburg ist am Dienstagmorgen ein Fußgänger von einem Müllwagen verletzt worden. Ein 82-Jähriger war gegen 07:30 Uhr zu Fuß in der Brückengasse unterwegs. Hierbei wollte ein Müllwagen an ihm vorbeifahren. Der Fahrer schätzte den Abstand zu dem Senior offenbar falsch ein und überrollte dessen Fuß. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

