PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbruch +++ Diebstahl aus Pkw +++ Außenspiegel an Pkw abgetreten +++ Verkehrsunfallflucht +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbruch - Geschädigter trifft auf den Täter

Limburg-Eschhofen, Willy-Brandt-Straße

Samstag, 06.12.2025, 17:20 - 17:50 Uhr

(fd) Am Samstag ist es in der Zeit zwischen 17:20 - 17:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Limburg Eschhofen, Willy-Brandt-Straße, gekommen. Der Einbrecher konnte vor seiner Flucht, kurzzeitig durch die Eigentümer festgehalten werden. Im Schutz der Dunkelheit begab sich der Unbekannte auf das Grundstück und schlug im rückwärtigen Bereich mit einem Gegenstand die Scheibe eines Fensters ein. Durch das Fenster gelangte dieser ins Haus und durchwühlte die Räume im Erdgeschoss und Obergeschoss nach Wertgegenständen. Währenddessen kommen die Bewohner in das Haus zurück, überraschen den unbekannten Täter und können ihn für kurze Zeit an der Flucht hindern. Er kann sich jedoch befreien und in Richtung der angrenzenden Feldgemarkung mit seiner Beute (Schmuck) flüchten.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer unter der 06431 9140-0 entgegen.

2. Diebstahl aus Pkw

Limburg, Westerwaldstraße

Samstag, 06.12.2025, 19:35 - 19:47 Uhr

(fd) Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Limburg wurde am Samstagabend, zwischen 19:35 - 19:47 Uhr, eine Armbanduhr aus einem Fahrzeug gestohlen. Der 32-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Wesel parkte seinen Pkw Mercedes auf dem öffentlichen Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes und ging anschließend in den Markt. Während der Abwesenheit öffnete der unbekannte Täter den verschlossenen Pkw und entnahm aus der Mittelkonsole eine hochwertige Armbanduhr. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Im Pkw des Geschädigten konnten während der Anzeigenaufnahme persönliche Gegenstände des Täters aufgefunden werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

3. Außenspiegel an Pkw abgetreten

Limburg, Frankenstraße

Samstag, 06.12.2025, 22:30 Uhr

(fd) Am Samstagabend wurde der Außenspiegel eines geparkten Pkws in Limburg durch einen 39 -jährigen abgetreten. Der Pkw, Dacia Sandero, des 55-jährigen Geschädigten parkte in der Frankenstraße. Durch den zunächst unbekannten Täter wurde der Außenspiegel, auf der Fahrerseite, im Vorbeigehen an dem Pkw abgetreten. Zeugen konnten beobachten, wie der Täter anschließend in einen Pkw stieg und davonfuhr. Das Kennzeichen konnte übermittelt werden. Weitere Ermittlungen an der Halteranschrift des Kennzeichens durch die Polizei Diez führten zu dem 39-jährigen aus dem Rhein-Lahn-Kreis.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen

4. Körperverletzung

Limburg-Staffel, Elzer Straße, Einkaufsmarkt Samstag, 06.12.2025, 18:18 Uhr

(fd) Im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in Limburg-Staffel kam es am Samstag, gg. 18:18 Uhr zu Streitigkeiten und eine anschließende Körperverletzung zwischen zwei Personen. Der 28- jährige geschädigte Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes traf im Kassenbereich auf den unbekannten Täter. Zunächst gab es ein Streitgespräch zwischen den Beteiligen. Nachdem der Unbekannte seine Waren bezahlt hatte, verließ er nur widerwillig den Markt. Im Eingangsbereich kam es schließlich zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Unbekannte den Geschädigten gegen den Oberkörper schlug. Der Geschädigte wehrte sich und stieß den Täter weg. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte vom Einkaufsmarkt.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen

5. Verkehrsunfallflucht zwischen Pkw und Lkw

Selters (Taunus), Landstraße 3449, Einmündung K468 Freitag, 05.12.2025, 19:15 Uhr

(fd) Bereits am Freitagabend verlor ein mit Langholz beladener LKW auf der L 3449 (Hessenstraße) einen Gegenstand von seiner Ladefläche und verursachte dadurch einen Sachschaden an einem Pkw. Der Geschädigte befuhr mit seinem Pkw, Ford Focus, die Landstraße aus Richtung Niederselters kommend und beabsichtigte an der Einmündung zur Kreisstraße 468 in Richtung Selters-Münster zu fahren. Unmittelbar vor dem Geschädigten fuhr ein unbekannter Langholz-Lkw. Im Bereich der Einmündung fuhr der Pkw auf die Abbiegespur und befand sich links versetzt neben dem Lkw. Plötzlich fiel ein unbekannter Gegenstand von der Ladefläche des beladenen Lkws und touchierte die Beifahrerseite am Pkw des Geschädigten. Der Lkw entfernte sich von der Unfallstelle auf der Landstraße in Fahrtrichtung Selters-Haintchen und weiter in unbekannte Richtung. Am Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

6. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landstraße L3322, Beselich, Am Bahnhof

Samstag, 06.12.2025, 20:47 Uhr

[AKu] Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 20:47 Uhr auf der L3322 zwischen Schupbach und Gaudernbach am Bahnhof zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor ein 24-jähriger heimischer PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet schleudernd in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einen entgegenkommenden PKW zusammen. Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß in seinem PKW eingeklemmt und schwer verletzt. Durch ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnte die Person aus dem Fahrzeug befreit werden und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 69-jährigen und 70-jährigen Insassen des entgegenkommenden PKW wurden leicht verletzt und ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 14.000 EUR.

7. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung in leerstehendem Haus

Weilburg, Innenstadt

Samstag, 06.12.2025, 23:04 Uhr

[AKu] Am Samstag, den 06.05.2025, kam es um 23:04 Uhr im Innenstadtbereich Weilburg zu einem Hausfriedensbruch mit Sachbeschädigung an einem leerstehenden Mehrfamilienhaus. Der Täter schlug hierbei eine Scheibe des Hauses ein und gelangte so ins Gebäude. Dies konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Im Anschluss konnte der Täter durch mehrere Polizeistreifen im Objekt angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter vor Ort wieder entlassen. Eine entsprechende strafrechtliche Würdigung seiner Taten wurde durch die Polizei in Gang gebracht.

8. Körperliche Auseinandersetzung in Gaststätte

Villmar, Peter-Paul-Straße, Gaststätte

Sonntag, 07.12.2025, 01:14 Uhr

[AKu] Am Sonntag, den 07.12.2025, kam es gegen 01:14 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in und vor einer Gaststätte in Villmar. Hierbei wurden zwei Personen so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die genauen Tatabläufe und Tatzusammenhänge sind derzeit noch Stand der Ermittlungen.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die ermittelnde Polizeistation Weilburg unter der 06471-93860 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell