PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Rücknahme einer Vermisstenfahndung
Limburg (ots)
Freitag, 05.12.2025
(akr) Die am Freitag, den 05.12.2025 um 15:21 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 14-Jährigen aus Merenberg wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde wohlbehalten angetroffen.
Es wird gebeten, die zur Verfügung gestellten Lichtbilder nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen.
