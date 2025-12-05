PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Limburg (ots)

Freitag, 05.12.2025

(akr) Die am Freitag, den 05.12.2025 um 15:21 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 14-Jährigen aus Merenberg wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde wohlbehalten angetroffen.

Es wird gebeten, die zur Verfügung gestellten Lichtbilder nicht länger zu verwenden und etwaige Presseartikel nicht weiter zur Verfügung zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Limburg/Weilburg
Offheimer Weg 44
65549 Limburg a. d. Lahn
Stellv. Kommissar vom Dienst
Krell, PHK
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren