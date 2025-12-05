PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher scheitern +++ Verkehrsunfall mit verletzter Person

Limburg (ots)

(gü)Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag versuchten Unbekannte in eine Firma in Limburg-Offheim einzubrechen. Zwischen 16:30 Uhr bis 07:30 Uhr versuchten die Einbrecher gewaltsam über eine Fluchttür in das Innere des Objekts in der Limburger Straße zu gelangen. Die Tür hielt stand und die Personen flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person,

Bad Camberg, L 3031, Donnerstag, 04.12.2025, 18:29 Uhr

(gü)Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall bei Bad Camberg mit einer verletzten Person. Gegen 18:30 Uhr befuhr ein LKW die L 3031 aus Bad Camberg in Richtung Waldems. Im Bereich einer Einmündung nach Dombach rangierte der Fahrer des LKW um Material aufzuladen. Ein PKW befuhr währenddessen die L 3031 in Richtung Bad Camberg und stieß mit dem LKW zusammen. Der PKW erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wurde auf ca. 35500.00 Euro geschätzt. Der 60-jährige Fahrer des Autos verletzte sich leicht, musste jedoch nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Die genauen Hintergründe zum Unfallhergang sind Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

